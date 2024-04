Leerstandsquote bei 10,1 Prozent Bildet sich in Düsseldorf eine Büro-Blase?

Am Ende wird sich wohl auch am Teilmarkt Kennedydamm eine Entwicklung wiederholen, die schon jetzt auf dem gesamten Düsseldorfer Büromarkt sichtbar wird: Die Schere bei den Preisen geht stark auseinander. Auf der einen Seite gibt es neue, hochwertige, gut gelegene und deshalb teure Flächen wie an der Kö, mit Spitzenmieten Richtung 45 Euro pro Quadratmeter. Und auf der anderen Seite ältere Flächen wie an der Grafenberger Allee für unter 15 Euro. So berichten Makler, dass BLB NRW für die Untermietung am Kennedydamm unter 20 Euro pro Quadratmeter zahlt. Die Preise in den Neubauten gegenüber werden etwa 50 Prozent darüber liegen.