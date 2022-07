Düsseldorf-Urdenbach : Bürgerverein feiert Sommerfest zum 100-Jährigen

Düsseldorf Zu seinem 100-jährigen Bestehen hat der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach ein großes Fest gefeiert. Das war vor allem für Kinder eine Freude – und gleichzeitig lehrreich.

Der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) hat sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Sommerfest auf dem Wanderparkplatz Pieles Loch in der Urdenbacher Kämpe zog es darum am Samstag Groß und Klein. Kinderschminken, ein Süßigkeitenkatapult, das Teddyhospital und viele weitere Angebote animierten zum Mitmachen. Für die Kinder gab es die bewährte Spielekarte: Wer diese komplett abgearbeitet hatte, dem winkte eine kleine Überraschung.

„Wir freuen uns, dass wir heute feiern können“, so Brigitte Schneider, die erste Vorsitzende des ABVU. Sie sitzt am Wertmarkenstand, ihre Kollegen stellen spontan noch ein paar zusätzliche Pavillons als Sonnenschutz auf. „Wir haben dieses Jahr große Unterstützung vom Schützenverein, unserem Helferpool und dem Museum Haus Bürgel erhalten, das ist super“, sagt sie. Ihr persönliches Highlight ist der Zauberer Liar, der sein Programm sogar noch kurzfristig erweitert hat: Zusätzlich zur Zaubershow fertigt er nun auch Ballontiere an, währenddessen sorgt die Cover-Band Nightwork mit Hits aus den 80er-Jahren für gute Stimmung.