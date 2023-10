Soziales Engagement Bürgerstiftung Düsseldorf gehört zu den erfolgreichsten in Deutschland

Die Bürgerstiftung Düsseldorf gehört auch in diesem Jahr wieder zu den erfolgreichsten Bürgerstiftungen in Deutschland. Das ist das Ergebnis des „Reports Bürgerstiftungen 2023“. Mit dem „Benchmark Bürgerstiftungen“ ermittelt die Stiftung Aktive Bürgerschaft die zehn leistungsstärksten Bürgerstiftungen in den Kategorien Vermögenswachstum, Spendeneinnahmen und Fördersumme. In der Kategorie „Fördersumme“ liegt die Bürgerstiftung Düsseldorf auf dem vierten Platz mit knapp 1,25 Millionen Euro, in der Kategorie „Spendeneinnahmen“ sogar auf dem zweiten Platz mit 1,7 Millionen Euro.