Deutschland-Stipendium in Düsseldorf Bürgerstiftung fördert begabte Studentinnen

Seit 2021 vergibt die Hochschule in Flingern in Kooperation mit Förderern das Deutschlandstipendium an Studentinnen und Studenten, die einen guten bis sehr guten Notendurchschnitt und einen erfolgreichen Regelstudienverlauf vorweisen können. „Leistung heißt für uns nicht nur gute Noten, vielmehr ist uns wichtig, was der Mensch hinter den Noten leistet“, sagt der Professor für Kommunikationsmanagement, Matthias Johannes Bauer, der mit der Projektkoordinatorin Silke Frankenhauser das Programm an der Hochschule verantwortet und organisiert. Bei der Auswahl gehen demnach auch Aspekte wie ehrenamtliches Engagement oder bildungsbiografische Hürden ein.