Hilfsbereitschaft in Düsseldorf Bürgerstiftung erhält mehr als eine Million Euro Spenden

Dazu gehört zum Beispiel, Kinder und Jugendliche beim Lernen zu fördern. „Noch immer gibt es in puncto Bildung bei vielen Kindern erhöhten Nachholbedarf aus der Corona-Pandemie, die dort große Lücken erzeugt hat“, sagt Tüllmann. Die Stiftung ist deshalb mit dem Förderprojekt „Lernwerkstatt“ derzeit an zehn Düsseldorfer Grundschulen tätig. Dabei helfen pensionierte Lehrer oder angehende Lehramtsstudenten, die von der Bürgerstiftung finanziert werden, Grundschülern beim Lesen, Rechnen und Schreiben abseits des Unterrichts in Kleingruppen. „Das würden wir gerne noch ausbauen. Aber uns fehlt es schlicht an Personal.“