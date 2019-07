Kommentar : Bürgerservice von vorgestern

Düsseldorf Warum die Online-Ummeldung wirklich kommen muss.

Der Gang zum Einwohnermeldeamt war früher für die Düsseldorfer so attraktiv wie eine Wurzelbehandlung. Schon seit einigen Jahren hat sich das Image aber verbessert. Die Terminvergabe im Internet klappt im Großen und Ganzen, man muss am Bertha-von-Suttner-Platz so gut wie gar nicht warten. Eine ähnliche Umstellung hat das Jobcenter hinter sich gebracht. Jährlich 60.000 Menschen kommen dorthin, und weil sie ihren Termin im Netz vereinbaren, erscheinen sie auch. Das Straßenverkehrsamt aber ist ein Dauerproblem, der Bürgerservice ist von vorgestern und so nicht mehr zu akzeptieren. Die Leute sollen nachts vor dem Computer sitzen und Resttermine ergattern oder aber sich frühmorgens anstellen. Das geht gar nicht. Hoffentlich kommt die Online-Ummeldung wirklich – und sie darf nur der Anfang einer bürgernahen Qualitätsoffensive sein.