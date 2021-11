Corona im Düsseldorfer Rathaus : Bürgermeister Hinkel positiv auf Corona getestet, OB Keller sagt Termine ab

Düsseldorf Schlechte Nachrichten aus dem Rathaus: Düsseldorfs erster Bürgermeister Josef Hinkel wurde positiv auf Corona getestet. Das hat Auswirkungen, auch auf Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller.

Der bestätigte Corona-Fall könnte weitere Kreise ziehen. So steht für Donnerstag eine Ratssitzung in der Mitsubishi-Electric-Halle in Oberbilk an. Dabei soll es um Themen gehen wie den Neubau des Technischen Rathauses im IHZ-Park in Oberbilk oder um die Verlagerung der Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße 44 an den neuen Schulstandort an der Vennhauser Allee 167.