Nach Diskussion um Heinrichstraße Bürgerinitiative zu Flüchtlingsunterkünften lädt zu Debatte ein

Die Bürgerinitiative Heinrichstraße 24 (BiH24) lädt zu einer offenen Bürgerversammlung zum Thema Flüchtlingsunterkünfte in Düsseldorf ein. Gegründet hatte sie sich, da es bis zuletzt Pläne der Stadt gab, das Gebäude an der Heinrichstraße 24 anzumieten, um eine Unterkunft einzurichten, kombiniert etwa mit Künstlerateliers. Das ist zwar vom Tisch, da der Eigentümer die Immobilie verkauft hat und nun Wohnbebauung erfolgen soll. Dennoch hält es die Bürgerinitiative für sinnvoll, das Thema Flüchtlingsunterkünfte in Wohnsiedlungen weiter zu diskutieren. Das soll nun am Donnerstag von 16.30 bis 18.30 Uhr in den Räumen des Restaurants Sabo, Grunerstraße 42a/Ecke Brehmstraße, geschehen.