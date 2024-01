Arbeitsmarkt in Düsseldorf „Bürgergeld fördert Arbeitslosigkeit? Reiner Populismus!“

Auffällig ist jedoch ein starker Rückgang an Beschäftigten in bestimmten Branchen. Insbesondere in der Logistik (-501) und im produzierenden oder verarbeitendem Gewerbe (-847), darunter vor allem in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie, wurden Stellen abgebaut. Gewachsen sind hingegen die Immobilien- und Dienstleistungsbranche (+3121), der Bereich Information und Kommunikation (+ 2715), Handel und Kfz-Gewerbe (+1858) und Gastgewerbe (+1664).