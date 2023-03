Im Stadtbezirk 3 in Düsseldorf Bürgerforum war mehr als nur ein Netzwerktreff

Die Bezirksvertretung hatte neben dem Netzwerken von im Stadtbezirk aktiven Menschen auch die Absicht, mit den Wunschzetteln zu erfahren, wo die Einwohner Verbesserungsbedarf sehen. Von zeitnaher Begrünung bis hin zu schattenspenden Bäumen, von der Forderung nach einem attraktiven Weihnachtsmarkt bis zur intelligenten Aufteilung des öffentlichen Raumes reichten die Vorschläge und Anregungen. So sollen etwa Flächen für Außengastronomie bei gleichzeitigem Erhalt des Parkplatzangebotes geschaffen werden. „Ich wusste gar nicht, was es alles an bürgerschaftlichem Engagement im Stadtbezirk gibt“, sagte die Vorsitzende der WerbegemeinschaftLorettoviertel, Karin Hammermann. „Es gibt so viele tolle Ideen, die man alleine möglicherweise nicht umsetzen kann. Zusammen ist es aber möglich“, sagte sie. Sie denkt etwa über ein Stadtbezirksfest nach, dessen einzelne Veranstaltungsorte per Rikscha-Shuttle miteinander verbunden werden könnten.