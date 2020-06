Bürgerbüros und Straßenverkehrsamt : Düsseldorfer Ämter nehmen wieder ihren Betrieb auf

Düsseldorf Bis Ende Juni sollen alle Bürgerbüros öffnen. Die Stadt erwartet wegen des zuvor eingeschränkten Betriebs großen Andrang. Deshalb soll nun die Digitalisierung vorangetrieben werden.

Nach dem durch die Corona-Krise bedingten Shutdown der städtischen Serviceämter wird das Angebot bis Ende dieses Monats wieder hochgefahren. Im Straßenverkehrsamt am Höher Weg werden inzwischen wieder so viele Termine vergeben wie vor der Krise und auch die Bürgerbüros in Kaiserswerth, Rath, Oberkassel, Bilk, Eller und Benrath sind wieder in Betrieb. In den kommenden Wochen folgen dann die Büros in Wersten, Garath, Gerresheim und auch das Dienstleistungszentrum an der Willi-Becker-Allee am Hauptbahnhof. Dort sind aktuell noch die Mitarbeiter der Corona-Hotline untergebracht, diese sollen im Juni aber umziehen.