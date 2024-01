Bürgerservice in Düsseldorf Die Bürgerbüros haben jetzt einen Terminagenten

Wir haben schon jetzt die Gelegenheit für einen Test genutzt und am vergangenen Mittwochnachmittag einen Wunsch für das Bürgerbüro in Bilk platziert, montags bis donnerstags von acht bis neun Uhr und am Freitag von 12 bis 13 Uhr. Ein Terminvorschlag kam dann per E-Mail am Freitagabend um 23.25 Uhr. Über drei Links konnte entweder die ganze Anfrage gelöscht werden, der Termin am Mittwoch, 24. Januar, um 8.30 Uhr, angenommen oder abgelehnt werden. Wir haben uns für letztere Variante entschieden.