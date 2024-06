Bauprojekte in Düsseldorf Bürger werden an Hochhausplanung beteiligt

Das Bürohochhaus Witzelstraße 54-60 hat erhebliche funktionale und bauliche Mängel. An dem Standort wird nun ein bis zu zwölfgeschossiges Gebäude geplant, mit Stadtgarten, drei doppelgeschossigen Wintergärten und dem Eingangsbereich an der südöstlichen Spitze des Hochhauses. Genutzt werden soll es für Büros und Dienstleister, das Erdgeschoss ist für öffentlich zugängliche Nutzungen vorgesehen und soll so einen Mehrwert für die Nachbarschaft bedeutet. Das Konzept des Kölner Büros JSWD war in einem Wettbewerbsverfahren ausgewählt worden. Ziele und Zwecke der Planung werden am Dienstag, 18. Juni, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Stadtteilzentrums Bilk, Bachstraße 145, vorgestellt. Anregungen zur Öffentlichkeitsbeteilung sind zudem bis einschließlich Freitag, 28. Juni, im Stadtplanungsamt, Brinckmannstraße 5 (montags bis donnerstags 9 bis 15, freitags bis 13 Uhr) und im Internet unter www.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php möglich.