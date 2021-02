Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerbefragung in der Landeshauptstadt : Was die Düsseldorfer zufrieden und unzufrieden macht

Wohnraum ist in der boomenden Metropole knapp. Die Mieten sind vielen Bürgern zu hoch. Trotzdem lebt die Mehrheit gerne in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Stadt hat vor der Pandemie rund 8000 Bürger gefragt, was sie an Düsseldorf schätzen und was sie belastet. Für das Stadtmarketing soll weniger Geld ausgegeben werden, für Kita- und Pflegeplätze dagegen mehr. Was sonst noch auf der Wunschliste steht.