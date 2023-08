Gut gemacht Mit Schwimmtieren und Sport etwas Gutes tun

Benefiz-Turnier Satte 11.000 Euro für den guten Zweck – so viel sammelte der Lions Club Düsseldorf-Renaissance bei der 18. Ausgabe seines alljährlichen Charity-Golfturniers. Dieses fand unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stephan Keller auf der Anlage des Golfclubs Düsseldorf-Grafenberg statt. Rund 70 bekannte Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nahmen daran teil. Die Gelder gehen an das Kinderhospiz Regenbogenland und an das Kunstcafé Ein-Blick in Kaarst, das Jugendliche mit geistiger Behinderung beschäftigt und diese in das normale Arbeitsleben integriert.