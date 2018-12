Volle Einkaufsstraßen, volle Parkhäuser : Düsseldorfer starten das Weihnachts-Shopping

Düsseldorf Düsseldorf ist eine beliebte Shopping-Stadt - nicht nur für Einheimische: In der Adventszeit kommen aus ganz NRW sowie den Niederlanden Besucher in die Stadt, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Auch am ersten Dezemberwochenende war die Innenstadt sehr voll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hunderttausende Besucher kommen jedes Jahr in der Adventszeit nach Düsseldorf und sorgen für Millionen-Umsätze im Einzelhandel. Für den Kunden wird der Weihnachtseinkauf zur Herausforderung zwischen Parkplatzsuche, Rangelei vor den Warenregalen und Warten in der Kassenschlange.

Am Samstag, 1. Dezember, stiegen die Düsseldorfer jedoch gemächlich in das Weihnachts-Shopping ein. Ab 14 Uhr füllte sich die Innenstadt aber merklich. So verringerte sich auch die Zahl freier Stellplätze in den Parkhäusern deutlich, zeitweise war sie an einer Hand abzuzählen.

Rund um die Heinrich-Heine-Allee stockte der Verkehr, es gab die obligatorischen Hup-Konzerte. Die Rheinbahn erhöhte die Taktung auf einigen hoch frequentierten Linien, viele Bürger nutzten dieses Angebot.

Dank der milden Temperaturen waren auch die Terrassenplätze im Freien begehrt. Nach Angaben der Polizei verlief der Tag bislang unauffällig.

(ujr)