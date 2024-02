Wälder in Düsseldorf Düsseldorfer können Wald mitpflanzen

Die Stadt lädt die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer am Freitag, 1. März, 14.30 Uhr ein, aktiv die Walderweiterung in Düsseldorf zu unterstützen. Am Wasserwerksweg, gegenüber dem Wasserwerk Bockum, entsteht ein neues Waldstück. Interessierte können nach vorheriger Anmeldung mithelfen, dafür mehr als 1000 junge Bäume in die Erde zu bringen.