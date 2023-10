Bei bestem Wetter Bürger feiern auf der Rennbahn schnelle Pferde und spannende Städtepartnerschaften

Der erhöhte Zuspruch beim Großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf war auch nötig, denn so einige Renntage waren durch den zwischendurch verregneten Sommer stark in Mitleidenschaft gezogen worden. „Es war für uns kein ganz einfaches Jahr. Wir hatten beim Wetter nicht das ganz große Glück“, bilanzierte der Vize-Präsident des RRV Alexander Bethke-Jaenicke. Wirtschaftlich betrachtet sei es ein schwieriges Jahr. „Wir schaffen es nicht, eine schwarze Null zu schreiben.“ So sei der Fortuna-Renntag total verregnet gewesen und der Renntag mit dem Preis der Diana hätte nach drei Rennen wegen sturzbach-ähnlicher Regenfälle abgebrochen werden müssen. Und doch blickt Bethke-Jaenicke optimistisch in die Zukunft. „Mit unserem Konzept, jedem Renntag ein Schwerpunkt-Thema zu geben, wie zum Beispiel beim Gourmet- oder beim Königsallee-Renntag, wähnen wir uns auf dem richtigen Weg“, erläutert der Vize-Präsident. Am Ende des Jahres werde man gewissenhaft Bilanz ziehen.