Gartenstadt in Düsseldorf Anwohner in Neubaugebiet müssen Erschließung doppelt zahlen

Die Wohnungs- und Hauseigentümer der Gartenstadt Reitzenstein sind mit einem „Desaster“ konfrontiert. So nannte Mirko Rohloff im Planungsausschuss den Umstand, dass die Eigentümer nach der Pleite eines Investors doppelt für die Erschließung ihres Quartiers herangezogen werden sollen. Es geht um eine Million Euro, die in den Straßen- und Parkplatzbau investiert werden sollen. An der Beteiligung der Anlieger führt kein Weg vorbei, wie Planungsdezernentin Cornelia Zuschke klar machte. „Wir bedauern das sehr“, sagte auch der Ausschussvorsitzende Alexander Fils (CDU).