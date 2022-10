Geplanter Protest in Düsseldorf : Bündnis „Solidarischer Herbst“ ruft zu Demonstration auf

Geplanter Protest in Düsseldorf

Die Initiatoren des Bündnis „Solidarischer Herbst“ rufen am Samstag in Düsseldorf zur Demonstration auf. Foto: Rheinische Post/Paul Küchler

Düsseldorf Ein Bündnis aus Verdi, Greenpeace und weiteren Partnern ruft für kommendem Samstag zur Demonstration in Düsseldorf auf. Anlass sind unter anderem Inflation und hohe Energiepreise.

Das Bündnis „SolidarischerHerbst“ ruft für kommenden Samstag zur Demonstration in Düsseldorf und fünf weiteren deutschen Städten auf. Geeint ist das Bündnis aus Verdi, dem Paritäischen Gesamtverband NRW, der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Attac, Greenpeace und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in der Sorge um verschiedene Krisen wie die Inflation und stark gestiegenen Energiepreise in Folge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.