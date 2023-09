Wohnen in Düsseldorf Bündnis kritisiert städtisches Wohnungsprogramm massiv

Die Appelle der Stadt in Richtung Land und Bund für einen Förderweg C wiederum hält das Bündnis für nicht zielführend. Nesemann führt aus, dass so der gerade abgeschaffte „preisgedämpfte Wohnraum“ als Teil der Quotierungsvorgabe durch die Hintertür wieder eingeführt werden würde. Zumindest für „renditeorientierte Investoren“ solle das nicht geschehen. „Diese Mittel müssen für bezahlbares Wohnen auf städtischen Grundstücken zur Verfügung stehen.“ Oder eben zumindest für Genossenschaften und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Ihnen eine wichtigere Rolle zuzuschreiben, sei zwar richtig, aber es fehle aber an der Abstimmung.