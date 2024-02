Umbau des Bahnhofsvorplatzes Düsseldorf Mobilitätswende-Bündnis fordert Nachbesserungen der Pläne

Zur Vereinfachung der Durchquerung des Hauptbahnhofs mit dem Rad wird zudem gefordert, den geschlossenen südlichen Tunnel zu öffnen. „Hier sollte zumindest eine Machbarkeitsstudie erfolgen“, meint Wöske. Er hofft, dass auch alternative Ideen, etwa die einer Brücke für den Fuß- und Radverkehr über den Bahnhof, geprüft werden. Tönjes vom VCD schlägt eine bauliche Erweiterung des Tunnels oder eine Querung am geplanten Hochhaus vor. „Es darf an dieser zentralen Stelle auch einiges kosten, die Tiefgarage wäre auch nicht billig.“ Wie Tönjes kritisert auch Wöske die Fällung der Bäume am Nordeingang und fordert keine Baumfällungen vor Planungsabschluss und Baubeginn.