Wohnen in Düsseldorf Düsseldorfer Bündnis fordert mehr bezahlbares Wohnen

„Wir sind mit unseren Lösungsvorschlägen eng an der Stadt und Politik dran“, erklärt Sigrid Wolf, Geschäftsführerin des DGB und Sprecherin des Bündnisses. Dennoch seien es dicke Bretter, die hier gebohrt werden müssen. „Vieles fällt auch in die Gesetzgebung von Bund und Land – doch auch hier hätte die Stadt Hebel, um Änderungen zu fordern“ so Wolf weiter.