Erweitere Öffnungszeiten in Düsseldorf Sonntagsöffnungen werden in Büchereien unterschiedlich umgesetzt

Die Stadt Düsseldorf bereitet sich auf die verlängerten Öffnungszeiten in der Zentralbibliothek und in zwei Stadtteilbüchereien vor. Bereits ab Oktober soll die Bücherei am Breidenplatz in Unterbach auch samstags und sonntags öffnen. Ebenso kommt ab November in Eller das Konzept der sogenannten „Open Library“ zum Einsatz.