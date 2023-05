Bücherbummel in Düsseldorf Veranstalter erwarten hohe Besucherzahlen bei Bücherbummel auf der Kö

Stadtmitte · Studien zeigen, dass in Deutschland weniger gelesen wird. Beim Bücherbummel an der Kö sah das am Eröffnungstag aber ganz anders aus.

25.05.2023, 17:40 Uhr

Beim Bücherbummel auf der Kö konnten die Besucher an den Ständen bummeln und sich die Bücher in Ruhe anschauen. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Carlotta Moreno