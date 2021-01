Kostenpflichtiger Inhalt: Buchbindemeisterin Ulrike Meysemeyer erzählt : Ein Beruf mit langer Geschichte – und mit Zukunft

Ulrike Meysemeyer hat zuerst eine andere Ausbildung gemacht – dann aber ihre Leidenschaft fürs Buchbinden entdeckt. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Seit 75 Jahren werden in einem Hinterhof an der Luisenstraße in Düsseldorf Bücher gebunden. Meisterin Ulrike Meysemeyer erzählt, was sie an dem so alten wie seltenen Handwerk fasziniert – und warum sie an dessen Zukunft glaubt.