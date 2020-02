Die Stadt erklärt : Neues Düsseldorf-Buch für Kinder

Düsseldorf Kirmes und Karneval, Prinzessinnen und Pinguine, der Rhein und die Fortuna: Auf 32 Seiten wird Kindern ihre Heimatstadt Düsseldorf erklärt.

Der kleine Löwe fällt sofort auf: Er wuselt auf jeder Seite herum, erklärt, was er gerade macht und was auf diesen Seiten passiert. Natürlich hat er Ähnlichkeiten mit dem Bergischen Löwen – das ist auch so gewollt von Illustratorin Anna Zörner.

Die Kommunikationsexpertin hat diesen Verlag im vergangenen Jahr gegründet, das erste Buch handelt von Imkern, Bienen und dem Honig, den sie produzieren. Jetzt liegt das zweite Buch des jungen Verlags vor und stellt Düsseldorf in all seinen Facetten dar. „Es richtet sich in erster Linie an Kinder“, so Geß, „aber sicher finden auch Neubürger dort Informationen über ihre neue Heimatstadt.“