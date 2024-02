Verfahren in Düsseldorf startet Opfer einer Verwechslung brutal attackiert

Düsseldorf · Wegen einer brutalen Attacke auf einen an einer Bushaltestelle in Düsseldorf Oberbilk wartenden 30-Jährigen, müssen sich zwei Männer demnächst vor Gericht verantworten. Sie hatten ihr Opfer verwechselt und ihn grundlos so schwer zusammengeschlagen, dass er bis heute unter den Folgen der Tat leidet.

14.02.2024 , 14:41 Uhr

Der Prozess findet am 27. Februar um 9 Uhr vor dem Amtsgericht Düsseldorf statt. Foto: Christoph Schroeter

Von Wulf Kannegießer