Schaden größer als gedacht Bruch an der Südbrücke führt zu Tempo 40

Die notwendigen Reparaturen an der Südbrücke sind nun auch in Fahrtrichtung Düsseldorf aufwendiger als gedacht. Wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat, ist die Instandsetzung der gebrochenen Unterkonstruktion des Brückenübergangs nicht möglich. Sie muss komplett ausgetauscht werden. Noch vor einer Woche hatte die Stadt nur mit einer mehrtägigen Sperrung der rechten Spur gerechnet und mit einer „zeitnahen Reparatur“ geplant. Jetzt ist es anders gekommen. Die Brücke wird bis Dienstag einspurig bleiben. Ab 9 Uhr sollen dann zur Stabilisierung Stahlplatten als Überfahrten montiert werden. Die Arbeiten sollen möglichst am gleichen Tag abgeschlossen werden, sodass der Verkehr wieder zweispurig fließen kann. Da die Stelle allerdings verengt sein wird, kündigt die Stadt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde an.