Dann geht es los Broilers treten bei Kundgebung gegen rechts in Düsseldorf auf

Um 12 Uhr startet die Demo am DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße, in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Von dort aus werden die Demonstranten über die Rheinkniebrücke auf die linke Rheinseite ziehen, wo auf gegen 14.30 Uhr die Abschlusskundgebung mit Reden und Auftritten unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! Für Demokratie und Rechtsstaat!“ beginnen soll. Auf einem befestigten Teil der Rheinwiesen, direkt an der Rheinkniebrücke, soll eine große Bühne aufgebaut werden.