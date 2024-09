Aktion in Düsseldorf-Garath Broilers-Sänger Sammy Amara hilft Grundschülern beim Müllsammeln

Dass auch die Acht- bis Zehnjährigen nicht sofort wissen, wer sich so dafür interessiert, was sie da machen, liegt auch an der Zielgruppe der Punkband, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiert. Während der Senior wahrscheinlich etwas zu alt ist, sind die anderen wohl (noch) etwas zu jung. Aber spätestens seit Amara in diesem Jahr Teil der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ war, ist sein Bekanntheitsgrad noch einmal kräftig angestiegen.