Bundestagswahl am 26.September : So können Düsseldorfer Briefwahl beantragen – und jetzt schon persönlich wählen

Im Wahlamt kann man jetzt schon wählen. Foto: Bußkamp, Thomas/Bußkamp, Thomas (tbu)

Service Düsseldorf Die Stimme für die Bundestagswahl kann man jetzt schon abgeben. Das geht per Brief, aber auch vor Ort – erstmals auch an Samstagen.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

409.316 Düsseldorfer sind aufgerufen, am 26. September ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben. Bis Sonntag, 5. September, sollen alle Wahlberechtigten in Düsseldorf ihre Wahlunterlagen per Post erhalten haben. Die Stadt rechnet mit einem erneuten Rekord bei der Briefwahl. Diese Form der Stimmabgabe liegt ohnehin im Trend, darüber hinaus entschieden sich wegen der Corona-Pandemie zuletzt viele Wähler für die kontaktlose Variante.

Die Stimme lässt sich schon im Vorfeld der Wahl auf verschiedene Weisen abgeben:

Briefwahl per Post oder online beantragen Wahlberechtigte könnenden den Antrag auf Zusendung eines Wahlscheins, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu finden ist, an das Amt für Statistik und Wahlen senden, um die Briefwahlunterlagen zu erhalten. Dazu kann auch ein formloser Antrag gestellt werden. Es sind folgende Daten anzugeben: Vorname, Nachname, Wohnadresse, Geburtsdatum und gegebenenfalls eine Versandanschrift. Möglich ist auch ein Online-Antrag unter: www.duesseldorf.de/wahlen.

Die Unterlagen müssen so beantragt werden, dass der rote Wahlbriefumschlag spätestens am Donnerstag vor der Wahl zurückgesendet werden kann. Er muss am Wahltag bis spätestens 18 Uhr eingegangen sein; später eingehende Wahlbriefe werden bei der Auszählung nicht berücksichtigt.

Briefwahl persönlich beantragen und direkt die Stimme abgeben Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen können im Amt für Statistik und Wahlen, Brinckmannstraße 5, 1. Etage, in Empfang genommen werden. Dazu sollen die Wahlbenachrichtigung und ein gültiger Lichtbildausweis mitgebracht werden. Dort besteht auch die Möglichkeit, die Briefwahl direkt vor Ort zu erledigen.

Das Amt für Statistik und Wahlen hat im Vorfeld der Wahl montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr und am Samstag, 4. September, 9 bis 13 Uhr sowie am Freitag, 24. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Samstags wählen Erstmalig besteht auch die Gelegenheit, die Stimme an den Samstagen vor der Wahl (außer am 25. September) in wechselnden Räumlichkeiten vor Ort abzugeben. Sie sind jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das sind die Termine: