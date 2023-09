Mode-Jubiläum in Düsseldorf Breuninger feierte sein Zehnjähriges mit Catwalks über dem Wasser

Die aufgestellten Bänke am Kö-Bogen waren alle besetzt. Auch auf der Hofgartenseite positionierten sich Hunderte, um einen guten Blick auf den Laufsteg zu haben. Das Mode-Unternehmen Breuninger feierte am vergangenen Wochenende sein zehnjähriges Bestehen in Düsseldorf – auch Modeschauen am Freitag und Samstag gehörten dazu. „Es war eine spannende Geschichte, nach Düsseldorf zu kommen. Wir wussten nicht, ob es funktioniert und wurden toll aufgenommen. Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagte Andreas Rebbelmund, Geschäftsführer Breuninger Düsseldorf. 32 Models liefen auf einem 228 Meter langen Catwalk, der auch über das Wasser führte. „Dieses Jahr ist alles doppelt so groß. Aber man wird nur einmal zehn Jahre alt“, so Rebbelmund. Umgeben von den geschwungenen Fassaden des vom New Yorker Stararchitekten Daniel Libeskind entworfenen Kö-Bogens präsentieren die Models die neuesten Designer-Kreationen für Herbst-Winter 2023. In diesem Jahr wurde der Laufsteg hinter der Brücke um 35 Meter verlängert.