Schwimmbad Düsselstrand in Düsseldorf : Brennender Föhn löst Einsatz der Feuerwehr aus

Schwimmbad Düsselstrand in Düsseldorf

Düsseldorf Die Feuerwehr Düsseldorf war am frühen Donnerstagabend mit einem Großaufgebot im Schwimmbad Düsselstrand im Einsatz. Ein Föhn hatte dort Feuer gefangen.

Für starken Rauch sorgte ein defekter Föhn am Donnerstagabend im Schwimmbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße in Flingern. Die Düsseldorfer Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.