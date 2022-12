Sechs Verletzte in Düsseldorf Bremsen waren bei Kö-Unfall nicht defekt

Bei dem Unfall vor drei Wochen waren sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden, darunter drei Fußgänger. Neuere Informationen über den Gesundheitszustand der Verletzten liegen nicht vor, so die Staatsanwaltschaft. Der 84-jährige Fahrer des Mercedes hatte nach bisherigem Ermittlungsstand eine rote Ampel an der Kreuzung zur Königstraße übersehen und krachte in einen Opel. Statt zu bremsen gab der Mann nach der Kollision weiter Gas und fuhr unkontrolliert mit hoher Geschwindigkeit etwa 150 Meter die Einkaufsstraße entlang. Am Ende der Kö kam das Auto an Metallpollern zum Stehen – und verletzte dabei drei Passanten. Der Opel-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Unfallfahrer und seine Begleiterin standen unter Schock.