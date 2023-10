Kolumne Hoffnung fürs stille Örtchen Was die Politik für Düsseldorfs Schultoiletten plant

Die Chancen stehen gut, dass künftig wieder mehr Schüler in ihren Pausen die Toiletten nutzen, die eigentlich für sie gedacht sind. Denn die Politik will in der Haushaltssitzung des Stadtrats Mitte Dezember das seit Monaten für Diskussionsstoff sorgende Thema abräumen. Tenor: Wird das zunächst auf ein gutes Dutzend Schulen beschränkte Pilotprojekt, bei dem eine Reinigungskraft mehrere Stunden vor Ort ist, positiv bewertet (woran kaum Zweifel bestehen), soll es spätestens ab Februar 2025, also mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres, flächendeckend auf die meisten Düsseldorfer Schul-Standorte ausgedehnt werden. Damit das überhaupt geht, plant die schwarz-grüne Ratskooperation Geld im Haushalt zu hinterlegen. Und weil sie sich erstmals auf einen Doppelhaushalt für zwei aufeinander folgende Jahre verständigt hat, muss das bereits in den Dezember-Beratungen geschehen.