Gastronomie in Düsseldorf Warum die Brehmstube einfach Kult ist

Es gab einmal eine Zeit, da stand der Arag-Tower noch nicht, die Beschäftigen der Versicherung arbeiteten stattdessen am Mörsenbroicher Ei im von Paul Schneider-Esleben gebauten Stufenhochhaus. Und gegenüber an der Brehmstraße war eine Kneipe, die Brehmstube. Dort kehrten die Mitarbeiter regelmäßig ein, schon mittags, „tranken zehn Bier und sind dann abends noch alle nach Haus gefahren“. Doch, doch, das war damals so, in den goldenen 70ern, 80ern, denn der das erzählt, war mitten drin. Uwe Diedrich stand bereits mit 18 hinter der Theke und half seinen Eltern, die Familie wohnte damals über dem Laden an der Brehmstraße. Nun, dieses offenbar asbestverseuchte Gebäude der Arag wurde Anfang der 90er abgerissen. Die Brehmstube aber, die gibt es immer noch – seit nunmehr 50 Jahren.