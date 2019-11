Düsseldorfer Kulturverein : „Brause“ ohne Genehmigung abgerissen

Fassungslos versammelten sich die „Brause“-Mitglieder an ihrem früheren Vereinsheim, das am Freitag weitgehend abgerissen wurde. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Stadt hat am Freitagmittag den Abriss einer ehemaligen Tankstelle in Bilk gestoppt. Der Investor, der am langjährigen Sitz des Kulturvereins „Brause“ Wohnungen bauen will, habe keine Genehmigung, hieß es.

Von Stefani Geilhausen und Nicole Kampe

Über soziale Medien erfuhren die Mitglieder der Vereins davon, dass um 14 Uhr der Bagger angerückt war. Damit hatte niemand gerechnet, denn noch läuft ein Denkmalschutzverfahren. Deshalb wurden auch schnell die Polizei und ein Mitarbeiter der Stadt hinzugerufen, der gleich die Leiterin des Instituts für Denkmalpflege, Svenja Schrickel, alarmierte. „Sie hat die Baustelle dann stillgelegt“, berichten die „Brause“-Aktivisten. Die alte Tankstelle war da bereits zur Hälfte weggerissen.

„Diese Abbrucharbeiten sind nicht genehmigt“, teilte wenig später die Stadt mit. „Aktuell läuft ein Verfahren zur Unterschutzstellung der Tankstelle unter Denkmalschutz“, sagte ein Sprecher. Für den Verein Brause, der viele Jahre Räume der Tankstelle genutzt hat, ist das Vorgehen des Eigentümers Project Immobilien mit Sitz in Nürnberg ein Schock.