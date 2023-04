Gastronomie in Düsseldorf Warum die Traditions-Brauerei Zum Schlüssel jetzt einen Ruhetag hat

Aber ab und an gibt es eben doch eine Kündigung, hinzu kam ein zeitweilig hoher Krankenstand und dann ein sehr gutes Messegeschäft mit vielen Überstunden – zusätzlich befeuert durch den Streik im Nahverkehr, durch den viele Gäste ihre Reservierungen erst mit Verspätung wahrnahmen: „Die Gäste konnten und wollten wir dann natürlich nicht abweisen.“ In der Folge sammelten sich im Team die Überstunden an, die die Mitarbeiter nun gerne langsam einmal abbauen würden, wie Gatzweiler sagt. Und neues Personal einzustellen, sei eben in diesen Zeiten auch für einen guten Arbeitgeber nicht einfach zu bewerkstelligen. Die Zahl der Bewerbungen, die auf offene Stellen eingingen, sei eher niedrig: „Zumal wir durchaus auch Ansprüche an die Qualifikation haben.“ Gesucht werden Gatzweiler zufolge Servicekräfte ebenso wie Köche, Küchenhilfen oder Spüler.