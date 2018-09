Düsseldorf: Brandmeldeanlage im Rathaus brennt

Brandmeldeanlage im Rathaus in Brand geraten

Feuer in Düsseldorf

Düsseldorf Nach gut 15 Minuten war die Brandursache klar: Die Elektrounterverteilung der Brandmeldeanlage war selbst in Brand geraten.

Kurz nach 21 Uhr musste die Feuerwehr am Mittwochabend zum Rathaus ausrücken. Nach der Öffnung der Türen im Neubau quoll scharfer Brandgeruch auf den Marktplatz. Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in das Foyer des Rathauses vor. Zwei Druckentlüfter wurden angeworfen, um das Gebäude zu entrauchen. Dicke schwarze Wolken kamen aus dem Innenhof in Richtung Jan-Wellem-Statue.