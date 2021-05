Staatsschutz und Polizei ermitteln : Israel-Fahne am Düsseldorfer Rathaus in Brand gesetzt

Israel-Fahne am Düsseldorfer Rathaus in Brand gesetzt

Düsseldorf Unbekannte Täter haben einen Brandanschlag auf die Fahne auf dem Rathausvorplatz verübt. Sie war erst zwei Tage zuvor als Reaktion auf einen anderen mutmaßlich antisemitisch motivierten Vorfall gehisst worden. Die Stadtspitze reagierte umgehend.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend einen Brandanschlag auf die Israel-Fahne auf dem Vorplatz des Düsseldorfer Rathauses verübt. Sie war erst zwei Tage zuvor als Reaktion auf eine ebenfalls noch nicht aufgeklärte Beschädigung des Gedenksteins für die Synagoge an der Kasernenstraße gehisst worden.

[105110597] Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat bereits am Freitagvormittag eine neue Israel-Fahne an dem Fahnenmast neben dem Jan-Wellem-Denkmal angebracht. Damit wollte der Stadtchef nach eigenen Angaben „ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus“ setzen.

Die Düsseldorfer Polizei hat angesichts der Häufung von antisemitischen Vorfällen in Deutschland nach der erneuten Eskalation des Nahostkonflikts den Schutz jüdischer Einrichtungen in der Landeshauptstadt offenbar verstärkt. Dieser genieße ohnehin „hohe Priorität“, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Mit Blick auf die aktuelle Situation würden die Maßnahmen „entsprechend angepasst“. Zu Details äußert sich die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht.

Staatsschutz ermittelt : Feuer auf Gedenktafel an ehemaliger Synagoge in Düsseldorf

Gegen 20.30 Uhr am Donnerstag war die Polizei durch Mitarbeiter des Ordnungsamts zum Rathaus gerufen worden. Die dort gehisste, rund vier mal fünf Meter große Israel-Flagge wies nach Polizeiangaben an einer Seite Beschädigungen auf, die offensichtlich durch Feuer entstanden waren. Der Fahnenstoff war durch Hitze zusammengezogen.

Oberbürgermeister Keller betonte am Freitag in einem Statement, diese Angriffe auf jüdisches Leben seien unerträglich und würden auf das Schärfste verurteilt. „Ich versichere der jüdischen Gemeinde: Die Stadt Düsseldorf steht fest an der Seite der Menschen jüdischen Glaubens und an der Seite des Staates Israel ."

Auch in anderen deutschen Städten gab es in den letzten Tagen antisemitische Vorfälle. Als Auslöser gilt die neue Eskalation im Nahostkonflikt sein. Jüdische Organisationen in Deutschland zeigen sich besorgt über die Sicherheitslage. Die Schutzmaßnahmen in NRW werden am Donnerstag das Thema einer Sondersitzung des Landtags auf Antrag von CDU und FDP.