Brand in Wohnheim der Graf-Recke-Stiftung : Feuer in Heim verlief glimpflich

Feuer in Heim verlief glimpflich

Brand in Wohnheim der Graf-Recke-Stiftung

Brandmeldeanlage der Graf-Recke-Stifung hatte nachts angeschlagen.

(rö) Nachdem am Freitag kurz nach 23 Uhr die interne Brandmeldeanlage der Graf-Recke-Stiftung an der Grafenberger Allee angeschlagen hatte, machte sich die Nachtwache umgehend auf den Weg, um die Einrichtung „Haus Zoppenbrück“ zu. Dort brannte es tatsächlich im Erdgeschoss. Schnell wurden laut Feuerwehr alle acht Bewohner aus dem Gebäude geführt und an einen sicheren Ort verbracht. Über den Notruf alarmierten die Mitarbeiter umgehend die Feuerwehr.