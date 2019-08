Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Brand in Reisholzer Lagerhalle – Feuerwehr warnt vor Geruchsbelästigung

In einer Lagerhalle in Reisholz ist es zu einem Brand gekommen. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf In einer Lagerhalle in Reisholz ist zu einem Brand gekommen, die Löscharbeiten dauern noch an. Die Feuerwehr Leitstelle warnt vor einer Geruchsbelästigung in Reisholz und Hassels.

Von Daniel Schrader

Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot an einer Lagerhalle eines Recyclingunternehmens in Reisholz im Einsatz. Dort ist offenbar ein Müllhaufen in Brand geraten.

Wegen starker Rauchentwicklung warnt die Feuerwehr Leitstelle vor einer Geruchsbelästigung in den Stadtteilen Reisholz und Hassels. Die Ursachen für das Feuer sind derzeit noch unklar.