Verkehrsstörungen in der Innenstadt : Brand nahe Parkhotel löst großen Feuerwehreinsatz in Düsseldorf aus

Foto: Wolfgang Harste 8 Bilder Feuerwehr nach Brand auf Dach im Einsatz

Düsseldorf Die Feuerwehr ist am Dienstagabend in die Düsseldorfer Innenstadt ausgerückt. Dort muss sie offenbar einen Brand in einem Nachbarhaus des Steigenberger-Parkhotels löschen.

An der Ludwig-Zimmermann-Straße brennt es im Dachgeschoss eines sechstöckigen Wohnhauses. Das Haus ist geräumt, Menschen sind nach ersten Infomationen unserer Redaktion vomn dem Brand nicht direkt betroffen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und bekämpft den Brand aus dem Innenraum und über zwei Drehleitern auch von außen.

Die schmale Straße zwischen Oper und Steigenberger Parkhotel ist aktuell voll gesperrt. Auch auf der Heinrich-Heine-Allee kommt es durch die Einsatzfahrzeuge zu erheblichen Verkehrsstörungen

Ein Haustechniker des Parkhotels, dessen Rückseite an das betroffene Haus angrenzt, hatte den Rauch bemerkt und frühzeitig die Feuerwehr alarmiert und die Hausbewohner informiert.

Im Haus selbst sei bis ins oberste Stockwerk kein Feuer bemerkt worden, sagte ein Bewohner des Dachgeschosses unserer Redaktion.