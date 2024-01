Feuerwehr Düsseldorf Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Düsseltal

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr wurde der Leitstelle der Düsseldorfer Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseltal gemeldet. Wie die Feuerwehr mitteilt, sind mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz gewesen. Der Brand ist im Keller ausgebrochen – daher begann ein Trupp mit dem Löschen des Feuers, während parallel weitere Einsatzkräfte die Anwohner ins Freie geleiteten und das Treppenhaus kontrollierten.