Großbrand in Düsseldorf Eine Person bei Feuer tödlich verletzt – einer weitere in Lebensgefahr

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: Die Flammen schlugen sowohl an der vorderen als auch an der hinteren Gebäudefront nach oben. Dort hatten sie bereits die Fensterscheiben mehrerer Wohnungen in verschiedenen Etagen zerstört. Somit brannte es zeitgleich in mehreren Wohnungen und an den Fassaden.