Feuer in Düsseldorf Brand auf Balkon von einem Gebäude für betreutes Wohnen

An einem Gebäude für betreutes Wohnen in Düsseldorf hat ein Balkon gebrannt. Bei dem Feuer am Sonntag sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Zunächst hatten Ersthelfer Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr führte schließlich Nachlöscharbeiten durch und öffnete dazu einen Teil der Fassade. 30 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr vor Ort. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, die Polizei leitete Ermittlungen ein.