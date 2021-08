Es geht um Motivation und Teamgeist : Düsseldorfer Dirigentin und Pfälzer Olympiasiegerin im Gespräch

Düsseldorf Marie Jacquot ist erste Kapellmeisterin an der Düsseldorfer Oper. Sie hätte aber auch im Tennis eine Karriere machen können. Was sie mit Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte gemeinsam hat

BR-Klassik, der Klassiksender des Bayerischen Rundfunks, brachte die beiden jungen Frauen mit der Idee zusammen, in einem regelmäßigen Podcast über ihre Erfahrungen in Musik und Sport, über Motivation und die Verwirklichung der eigenen Ziele zu sprechen. Der Sender will über diesen Weg Einsteigern einen Zugang zur klassischen Musik eröffnen „Wir hatten von Anfang an großen Spaß an unserer Zusammenarbeit“, erinnert sich Marie Jacquot an die erste Begegnung mit Miriam Welte – inzwischen ist eine gute Freundschaft entstanden.