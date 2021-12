Düsseldorfer bei der Bowling-WM der Senioren in Dubai : Von wegen ruhige Kugel schieben

Jochen Diekhoff (72) brachte seine Frau Uschi (70) 1963 zum Bowlingsport. Beide sind bis heute dabei geblieben. Zur Belohnung gab es nun Plätze auf dem WM-Treppchen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Für die Gerresheimer Uschi und Jochen Diekhoff wird das Jahr 2021 in bester Erinnerung bleiben. Gold und Silber gab es für das Bowling-Ehepaar, das in Benrath trainiert, bei der Senioren-WM in Dubai zu bejubeln.

Für die Gerresheimer Uschi und Jochen Diekhoff wird das Jahr 2021 in bester Erinnerung blieben. Gold und Silber gab es nämlich für das Bowling-Ehepaar jüngst bei der Weltmeisterschaft (65+) in Dubai zu bejubeln. Damit konnten die beiden Senioren vom Bowlingverein Düsseldorf auf ihrer Sport- und Urlaubsreise in die arabische Luxus-Metropole den größten Triumph ihrer langjährigen Sportkarriere erringen. „Endlich hat es mit dem WM-Titel geklappt“, sagt Jochen Diekhoff, der als siebenfacher Deutscher Meister und mehrfacher EM-Medaillengewinner zu den erfolgreichsten deutschen Bowlern zählt.

Dabei verdankt der 72-Jährige, der als Aktiver dem Club Lokomotive Stockum angehört, seinen WM-Einsatz einem kuriosen Umstand. Eigentlich war Diekhoff in Dubai in seiner Funktion als Bundesseniorenwart der Deutschen Bowling Union unterwegs – als Begleiter der deutschen Equipe. Weil ein Qualifikant die Reise hatte absagen müssen und ein Ersatz in der Eile nicht nachnominiert werden konnte, rückte Diekhoff mit auf die Bahn – wo ihm mit dem deutschen Viererteam im Finale gegen die favorisierten Finnen ein Überraschungssieg glückte.

Info Bowling-Sportzentrum an der Wimpfener Straße Weltmeisterschaft Die Bowling-WM 65+ hat vom 20. bis 28. November 2021 in Dubai stattgefunden Teilnehmer Die 70-jährige Uschi Diekhoff bowlt seit 1965 und hat mit dem Club Radschläger Düsseldorf national in allen Ligen gespielt und international an EM- und WM-Turnieren teilgenommen. Jochen Diekhoff ist Bundesseniorenwart sowie Gründungsmitglied und aktuell Vorsitzender des BV Düsseldorf, als Aktiver unter anderem siebenfacher Deutscher Meister. Verein Der Bowling Verein Düsseldorf besteht aus den Clubs Lokomotive Stockum (Männer), Radschläger Düsseldorf (Frauen) und dem Benrather BC, die wettbewerbsmäßig von der Bezirksliga bis zur Bundesliga aktiv sind. Sportstätte Trainings- und Spielort ist das Bowling Sportzentrum Düsseldorf-Benrath (Wimpfener Straße 18a)

Ehefrau Uschi, die ihren Jochen einst beim Tanzen kennengelernt hatte und die durch den Mitbegründer des seit 1963 bestehenden Düsseldorfer Bowlingvereins Spaß am Sport fand, spielt für die bundesweit erfolgreichen Frauen der Radschläger Düsseldorf auf. Ihre WM-Teilnahme hatte sie sich bei einem Qualifikationsturnier in München gesichert. In Dubai folgte – nach frühem Aus im Einzelwettbewerb und knapp verpasster Medaille im Doppel – schließlich mit der Mixed-Mannschaft das spannende Finalduell gegen Kolumbien, in dem die Deutschen nur knapp das Nachsehen hatten. „Nach meinem EM-Gold im Damen-Doppel 2016 in Schweden ist diese Silbermedaille jetzt mein größter Erfolg“, zeigt sich Uschi Diekhoff überglücklich.

Ihre erfolgreiche Sportreise in die Hauptstadt des Emirats am Persischen Golf haben die Diekhoffs anschließend um ein paar Urlaubstage verlängert, um die bekannten Sehenswürdigkeiten zu bewundern wie das segelförmige Nobelhotel Burj al Arab, den Burj Khalifa – den mit 829 Metern höchsten Wolkenkratzer der Welt – sowie die weltweit größten Wasserspiele Dubai Fountain. „Dubai ist eine hoch-moderne Stadt mit beeindruckend fantasievoller Architektur“, urteilt Uschi Diekhoff – und die amtierende Vize-Weltmeisterin muss es wissen. Schließlich hat die 70-Jährige als Bowling-Touristin bereits die halbe Welt gereist – als WM-Teilnehmerin sogar dreimal bis nach Las Vegas oder zur EM nach Israel.