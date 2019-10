Neuer Standort gefunden : Veranstaltungshalle Boui Boui zieht von Düsseldorf-Bilk nach Holthausen

Florian Liss, der Geschäftsführer der Eventagentur 0049. RP-Foto: Lieb. Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Geschäftsführer Florian Liss fand für die Veranstaltungen einen neuen Standort an der Bonner Straße.

Florian Liss kann erleichtert durchatmen. Der Geschäftsführer der Eventagentur 0049, der vor sechs Jahren das Boui Boui Bilk als Kultur- und Kunstplattform mit Ausstellungen und Veranstaltungen im Bereich Design, Kunst, Mode, Kultur und Bildung schuf, hat nach dem – unfreiwilligen – Abschied von der Suitbertusstraße Ende September einen neuen Standort gefunden. Für das Boui Boui geht es an der Bonner Straße 155 in Holthausen auf dem Gelände einer alten Parfüm-Fabrik weiter, und wenn es nach Liss geht, am besten noch in diesem Jahr.

Zwar ist für den Geschäftsführer die Suche nach der neuen Location nun vorbei, doch damit fängt die Arbeit für ihn und sein Team erst richtig an. Insgesamt 10.000 Quadratmeter Nutzfläche stehen der Eventagentur in dem Komplex an der Bonner Straße auf mehreren Etagen zur Verfügung, doch nach zehn Jahren Leerstand muss einiges instand gesetzt und wegen der Sicherheitsvorschriften umgebaut werden. „Wir sind jetzt fast eine Woche drin und haben allerhand zu erledigen“, sagt Liss, der das Gebäude schon länger im Auge hatte: „Vor ein paar Wochen war alles aber noch nicht spruchreif.“

Bei der Suche nach einem Nachfolge-Objekt war Liss mit verschiedenen Eigentümern im Gespräch, die „ganz große Auswahl“ habe er jedoch nicht gehabt. „In Holthausen haben aber viele Faktoren gepasst“, sagt der Geschäftsführer. Das Gelände liegt in einem Industriegebiet, weshalb die Lärmschutzvorgaben nicht zu streng sind, verfügt über ausreichend Parkplätze und mit einer guten Bahnanbindung sowie der Nähe zu den Autobahnen 46 und 59 stimmt auch die Verkehrsinfrastruktur. „Und das Haus hat Charme“, sagt Liss. Unter welchem Namen das Boui Boui Ende des Jahres startet, lässt er aber noch offen: „Der Name steht erst zur ersten Veranstaltung fest.“